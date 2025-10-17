В Москве завели дело о мошенничествах со свиданиями в одном из кафе

Точное количество пострадавших устанавливается

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества в одном из кафе на Ленинградском проспекте в Москве, куда девушки специально приглашали мужчин на свидания для обмана. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Очень дорого обходились мужчинам свидания с дамами в кафе на Ленинградском проспекте. <…> По инициативе Савеловской межрайонной прокуратуры по факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело (ст. 159 УК РФ). Расследование на контроле в прокуратуре. Точное количество пострадавших устанавливается", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, девушки искали потенциальных жертв в основном на сайтах знакомств и в социальных сетях, убеждали их в своей симпатии и приглашали на свидание. Воодушевленные мужчины соглашались и приходили на встречу. Пострадавших заманивали именно в это кафе, где девушки заказывали шампанское, которое позиционировалось в меню как напиток известных и дорогих марок. На самом деле соучастники наливали в бокалы недорогие напитки, но в счет они включались по ценам премиальных. "Да и в целом ценовая политика известного лишь "узкому кругу лиц" заведения, скромно расположившегося в подвале жилого дома, явно не соответствовала оказываемым услугам: бокал шампанского мог стоить 6 тыс. рублей, сырная тарелка - 3,8 тыс. рублей, мясная - 4,2 тыс. рублей", - уточнили в надзорном ведомстве. Более того, у кафе не было лицензии на реализацию алкогольной продукции.

После обращений обманутых мужчин в правоохранительные органы была организована прокурорская проверка, в ходе которой выявлены грубые нарушения требований санитарно-эпидемиологического, противопожарного, налогового, жилищного законодательства, а также о защите прав потребителей. Кассовых аппаратов в заведении не было, все чеки, которые якобы пробивались, являлись фиктивными.

В настоящее время помещение кафе опечатано.