В Костромской области завели дело после ДТП с подростками

В аварии погибла школьница

КОСТРОМА, 17 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении несовершеннолетней девушки, подозреваемой в совершении ДТП в Костромской области, в результате которого погибла 14-летняя пассажирка автомобиля. Об этом сообщает СК по региону.

"Следственными органами СК России по Костромской области возбуждено уголовное дело в отношении 16-летней жительницы села Пыщуг Костромской области, подозреваемой в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибла несовершеннолетняя пассажирка (п. "а", "в" ч. 4 ст. 264 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, авария произошла в ночь на 17 октября на улице Скочилова в селе Павино. 16-летняя девушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения и управляя автомашиной Lada Priora, не справилась с управлением и врезалась в опору линии электропередачи. В результате удара из машины выпала 14-летняя пассажирка, которая от полученных травм умерла на месте. По данным полиции, водитель автомобиля Lada Priora госпитализирована, остальным пассажирам оказана медицинская помощь на месте ДТП.

"В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Следователем будут назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы", - отметили в СУ СК.