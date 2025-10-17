В Дагестане заочно осудили экс-главу отдела управления соцзащиты

Его приговорили к восьми годам за взятки

МАХАЧКАЛА, 17 октября. /ТАСС/. Суд в Дагестане на восемь лет заочно осудил экс-руководителя отдела управления соцзащиты Кизлярского района республики. Об этом журналистам сообщила старший помощник прокурора республики Татьяна Голубова.

"Кизлярский городской суд с участием гособвинителя прокуратуры города заочно вынес приговор в отношении находящегося в международном розыске бывшего исполняющего обязанности начальника отдела пособий семьям с детьми ГКУ Республики Дагестан "Управление социальной защиты населения в муниципальном образовании Кизлярский район". Он признан виновным в совершении 10 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). <…> С учетом позиции гособвинителя осужденному назначено заочное наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима и лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы сроком на 5 лет. Суд постановил конфисковать предмет взятки - 368 тыс. рублей", - сказала Голубова.

По словам представителя надзорного ведомства, установлено, что в период с 2021 по 2022 год он предлагал гражданам, которым было отказано в назначении ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет, передавать взятки за содействие в беспрепятственном оформлении социальных выплат. Затем вручную заносил в соответствующую программу сведения, позволяющие принять положительное решение о назначении выплат указанным лицам. В результате он получил от граждан в качестве взяток 368 тыс. рублей.