Число погибших из-за ливней в Мексике возросло до 72

Еще 48 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести

МЕХИКО, 17 октября. /ТАСС/. Число погибших в результате сильных дождей и вызванных ими наводнений в Мексике увеличилось до 72 человек. Об этом сообщается на правительственном портале по мониторингу последствий катастрофы.

Наибольшее число погибших - 32 - зафиксировано в штате Веракрус на востоке Мексики. 21 человек погиб в штате Идальго. В штате Пуэбла стихия унесла жизни 18 человек, 1 человек погиб в штате Керетаро. 48 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

По данным властей, больше всего пострадали южные и центральные регионы страны. Продолжаются поисково-спасательные работы, сотни людей остаются в эвакуационных центрах.

Как ранее сообщила национальный координатор по вопросам гражданской защиты Лаура Веласкес Алсуа, наибольшее количество осадков выпало 8 октября: в штате Веракрус - 280 мм, а в Пуэбле - 286 мм, что вызвало повышение уровня рек и ручьев, протекающих поблизости.