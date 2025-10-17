В Москве эвакуировали 30 человек из здания на станции канатной дороги из-за возгорания

Люди покинули помещение до прибытия пожарных

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Возгорание, предварительно, произошло в электрощитовой в здании на станции "Лужники" Московской канатной дороги, эвакуированы 30 человек. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"По предварительным данным, загорание произошло в электрощитовой трехэтажного здания на станции "Лужники" канатной дороги. Из здания эвакуированы 30 человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на канатной дороге людей нет, все кабинки убраны.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве уточнили, что на первом этаже здания на улице Лужники, д. 24, стр. 59 наблюдается слабое задымление. Люди покинули помещение до прибытия пожарных.