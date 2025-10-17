ВСУ за неделю почти 800 раз атаковали Алешкинский округ Херсонщины

В Алешках погиб 10-летний мальчик, сообщил глава округа Руслан Хоменко

ГЕНИЧЕСК, 17 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины приблизительно 800 раз атаковали артиллерией и дронами населенные пункты Алешкинского округа Херсонской области за неделю. Об этом сообщил глава округа Руслан Хоменко.

"790 раз террористический киевский режим ударил по территории Алешкинского округа за неделю. <...> Наши связные насчитали 406 прилетов ствольной и минометной артиллерии в Алешках. 384 прилета дронов-камикадзе, БПЛА с зарядами было по райцентру и округу, в том числе 1 снаряд не сдетонировал, его обнаружили на территории детской площадки в Великих Копанях", - написал он в своем Telegram-канале.

Хоменко добавил, что в результате атаки украинского БПЛА в Алешках погиб 10-летний мальчик. "Несмотря на старания медиков Алешковской ЦРБ, спасти ему жизнь не удалось. Еще двое - мужчина и женщина - погибли в Алешках. Шесть человек ранены", - отметил он.

Глава округа также сообщил, что в результате неоднократных и непрекращающихся атак на электроподстанцию в селе Виноградово весь Алешкинской округ находился без света трое суток. "Массово враг бил по торговым точкам: продуктовым магазинам, территории рынка, грузовым и легковым автомобилям вблизи территории сбыта плодо-овощной продукции, по будке охраны. Также под ударом были вышки связи, жилые дома, неэксплуатируемое здание школы. Полностью уничтожено нефункционирующее здание алешкинского МВД в райцентре. Серьезные повреждения пришлись на здание лесхоза в Новой Маячке", - перечислил он.