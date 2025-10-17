В Москве 60 человек эвакуировались из ТЦ из-за возгорания в вентиляции

Причиной стала вспышка жира

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Шестьдесят человек эвакуировались из торгового центра на Профсоюзной улице в Москве из-за вспышки жира в вентиляции. От этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Вспышка жира в вентиляции произошла в торговом центре по адресу: ул. Профсоюзная улица, 126 к. 1. До прибытия пожарных из здания эвакуировались 60 человек", - сказал собеседник агентства.

По данным из открытых источников, по данному адресу расположен торговый центр "Коньково Пассаж".