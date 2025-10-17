В Москве задержали подозреваемого в организации похищения бывшей жены

По версии следствия, фигурант решил похитить женщину, чтобы переоформить ее имущество на свое имя

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Столичные правоохранители задержали мужчину, который подозревается в организации похищения бывшей супруги. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 126 УК РФ (организация похищения человека). <…> Благодаря грамотно спланированным совместным мероприятиям следователей столичного СК и оперативных сотрудников правоохранительных органов фигурант задержан. С ним проводятся следственные действия", - говорится в сообщении.

По версии следствия, задержанный решил похитить женщину, чтобы переоформить ее имущество на свое имя. В Москве он стал искать исполнителей, готовых совершить преступление за деньги. В дальнейшем намерения мужчины стали известны сотрудникам правоохранительных органов. 9 октября на АЗС на Алтуфьевском шоссе сотрудники полиции, действуя в рамках оперативного эксперимента, встретились с заказчиком похищения и сообщили о своей готовности совершить преступление.

"В ходе личной встречи подозреваемый предоставил "условным исполнителям" предоплату в размере 300 тыс. рублей, фотографии бывшей супруги и маршруты ее передвижения на территории Уфы. Кроме того, фигурант заявил, что исполнители должны вынудить потерпевшую путем применения насилия и угроз написать обязательство по оформлению имущества на его имя. В качестве оплаты за исполнение похищения он обещал принадлежащий ему автомобиль стоимостью более 6 млн рублей", - рассказали в пресс-службе.

После этого неоднократно в ходе телефонных разговоров фигурант настаивал на скорейшем прибытии исполнителей в Уфу и подтверждал свои намерения. 16 октября заказчик получил информацию о якобы совершенном похищении и прибыл в загородный дом в Башкирии, где правоохранители под видом исполнителей находились с его бывшей супругой для инсценировки. После этого мужчину задержали.