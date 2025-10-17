В Волгограде столкнулись маршрутка и два легковых автомобиля

Пострадали две женщины и ребенок

Редакция сайта ТАСС

ВОЛГОГРАД, 17 октября. /ТАСС/. Дорожно-транспортное происшествие с маршруткой и двумя легковыми автомобилями произошло в Волгограде. Число пострадавших в результате столкновения увеличилось до трех человек, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального минздрава.

"Две женщины 40 и 60 лет проходят обследование в больнице скорой медицинской помощи №25. Ребенок трех лет проходит обследование в больнице №7", - сказал представитель пресс-службы.

Там также добавили, что травмы не угрожают жизни пострадавших.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области ранее сообщали, что в результате ДТП пострадали женщина и ребенок. Уточнялось, что автобус двигался по маршруту №35.

В новость внесены изменения (21:14 мск) - передается с уточнением числа пострадавших.