При атаках БПЛА на Белгородскую область ранены два человека

В поселке Чапаевский огнем поврежден частный дом, а в селе Гора-Подол выбиты окна в социальном объекте

БЕЛГОРОД, 17 октября. /ТАСС/. Дроны ВСУ атаковали населенные пункты Белгородской области, ранены два человека в Грайворонском округе и Белгородском районе. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

"В селе Козинка Грайворонского округа при атаке дрона ранен мужчина. В Грайворонской ЦРБ ему диагностированы минно-взрывная травма, осколочные ранения предплечья, грудной клетки и ноги. Для дальнейшего обследования он доставляется в городскую больницу №2 г. Белгорода", - говорится в сообщении.

Еще один раненый мужчина - водитель грузовика, находившегося в поселке Октябрьский Белгородского района. В результате атаки беспилотника на автомобиль он получил осколочные ранения лица и головы, в районную больницу обратился самостоятельно, госпитализация не потребовалась. На месте атаки повреждены два транспортных средства, уточнили в оперштабе.

В результате других атак на Грайворонский округ в поселке Чапаевский огнем поврежден частный дом, в селе Гора-Подол выбиты окна в социальном объекте.