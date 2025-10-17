В центре Гагаузии на мемориале советским воинам погас Вечный огонь
КИШИНЕВ, 17 октября. /ТАСС/. Вечный огонь погас на мемориале воинской славы в административном центре Гагаузии - городе Комрате. Об этом сообщил местный портал "Гагаузия 24".
Подача газа к объекту тоже прекращена, отмечается в публикации. Как сообщил корреспонденту ТАСС разбиравшийся в ситуации руководитель Координационного совета российских соотечественников, лидер национального комитета "Победа" Алексей Петрович, по предварительной информации, причиной стало проведение профилактических работ поставщиками газа.
Летом мемориал советским воинам, павшим в Великой отечественной войне при освобождении Гагаузии от фашистов, посетил посол России в Молдавии Олег Озеров. Он поблагодарил власти города и руководство автономии за ремонт мемориала, отметив, что жители автономии берегут память об освободителях.
В августе 1944 года первым в Комрат въехал танковый экипаж Героя Советского Союза лейтенанта Николая Третьякова, в честь которого названа одна из центральных улиц города. В ходе его освобождения пали смертью храбрых 27 советских воинов. В память о подвиге освободителей в Комрате на их могиле был воздвигнут мемориал. Муниципальный совет Комрата принял решение объявить почетными гражданами Гагаузии советских солдат, освобождавших город от фашизма.