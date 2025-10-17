В центре Гагаузии на мемориале советским воинам погас Вечный огонь

Как сообщил лидер национального комитета "Победа" Алексей Петрович, по предварительной информации, причиной этого стали профилактические работы

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 17 октября. /ТАСС/. Вечный огонь погас на мемориале воинской славы в административном центре Гагаузии - городе Комрате. Об этом сообщил местный портал "Гагаузия 24".

Подача газа к объекту тоже прекращена, отмечается в публикации. Как сообщил корреспонденту ТАСС разбиравшийся в ситуации руководитель Координационного совета российских соотечественников, лидер национального комитета "Победа" Алексей Петрович, по предварительной информации, причиной стало проведение профилактических работ поставщиками газа.

Летом мемориал советским воинам, павшим в Великой отечественной войне при освобождении Гагаузии от фашистов, посетил посол России в Молдавии Олег Озеров. Он поблагодарил власти города и руководство автономии за ремонт мемориала, отметив, что жители автономии берегут память об освободителях.

В августе 1944 года первым в Комрат въехал танковый экипаж Героя Советского Союза лейтенанта Николая Третьякова, в честь которого названа одна из центральных улиц города. В ходе его освобождения пали смертью храбрых 27 советских воинов. В память о подвиге освободителей в Комрате на их могиле был воздвигнут мемориал. Муниципальный совет Комрата принял решение объявить почетными гражданами Гагаузии советских солдат, освобождавших город от фашизма.