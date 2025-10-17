Экс-директора УКСа Мурманска обвиняют в превышениях при сносе аварийных домов

Согласно информации СК РФ, мужчина необоснованно израсходовал 13,8 млн бюджетных рублей

МУРМАНСК, 17 октября. /ТАСС/. Обвинение в превышении должностных полномочий предъявлено бывшему директору управления капитального строительства Мурманска. Стоимость работ при сносе семи аварийных была значительно завышена, необоснованно израсходованы 13,8 млн бюджетных рублей, сообщило следственное управление СК РФ по Мурманской области.

"Следственными органами СК РФ по Мурманской области предъявлено обвинение бывшему директору мурманского муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства" в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.

Преступление выявили и пресекли следователи СК во взаимодействии с областным УФСБ. Проводятся обыски и другие следственные действия.