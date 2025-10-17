В Острогожском районе Воронежской области объявили угрозу удара БПЛА

Губернатор региона Александр Гусев призвал жителей зайти в помещение и отойти от окон

ВОРОНЕЖ, 17 октября. /ТАСС/. Угроза непосредственного удара БПЛА объявлена на территории Острогожского района Воронежской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"В Острогожском районе - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения. Зайдите в помещение, отойдите от окон. Если увидели БПЛА - сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112", - написал глава региона.