Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Российская энергетическая неделя
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

В Острогожском районе Воронежской области объявили угрозу удара БПЛА

Губернатор региона Александр Гусев призвал жителей зайти в помещение и отойти от окон
Редакция сайта ТАСС
18:37

ВОРОНЕЖ, 17 октября. /ТАСС/. Угроза непосредственного удара БПЛА объявлена на территории Острогожского района Воронежской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"В Острогожском районе - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения. Зайдите в помещение, отойдите от окон. Если увидели БПЛА - сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112", - написал глава региона. 

РоссияВоронежская область