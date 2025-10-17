В Новосибирске загорелся жилой дом

Трех человек госпитализировали

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Пожар произошел в жилом доме в Новосибирске, в результате три человека госпитализированы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: 2-й переулок им. Римского-Корсакова. По прибытии было установлено, что возгорание произошло на 2-м этаже двухэтажного деревянного многоквартирного жилого дома с мансардным этажом. <…> Общая площадь пожара составляет 600 кв. м. Самостоятельно эвакуировались 17 человек, спасены 4 человека, трое из них госпитализированы", - говорится в сообщении.

Отмечалось, что огонь быстро распространяется. Произошло частичное обрушение кровли.

Сообщалось, что пожар удалось локализовать на площади 600 кв.м.

Позднее сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение.

