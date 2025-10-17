При пожаре в Новосибирске погибли три человека

В пресс-службе МЧС России ранее сообщали о двух погибших

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. При пожаре в деревянном жилом доме в Новосибирске погибли три человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"На пожаре в Новосибирске обнаружено тело третьего погибшего", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о двух погибших.

Организована проверка прокуратурой Новосибирской области. Как сообщили в надзорном ведомстве, причины пожара устанавливаются.

В новость внесены изменения (22:55 мск) - уточняется число погибших.