На Камчатке с вулканического озера эвакуируют туристку, повредившую спину

Организаторы тура пытались самостоятельно вывезти женщину на автомобиле, однако ситуация только ухудшилась

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 октября. /ТАСС/. Спасатели Камчатки эвакуируют девушку, повредившую спину после падения с высоты. Пострадавшая отправилась на Курильское озеро в составе незарегистрированной группы туристов, сообщил министр по ЧС в регионе Сергей Лебедев.

"У нас очередное происшествие: девушка, находившаяся в составе незарегистрированной группы туристов на Курильском озере, упала с высоты и получила травму спины. Организаторы тура попытались самостоятельно вывезти туристку на автомобиле, но ситуация только усугубилась. Девушка несколько раз теряла сознание, только после этого был сделан звонок спасателям. Медицина катастроф со спасателями КГКУ "ЦОД" вылетает на помощь - есть подозрение на компрессионный перелом позвоночника", - сообщил Лебедев.

Он отметил, что действия организаторов турпохода - демонстрация того, как не надо поступать в подобной ситуации. "Совершенно неправильное решение о самостоятельной эвакуации пострадавшего с травмой такого типа. При этом нужно брать в расчет и то, что по дороге необходимо пересечь реку Озерную, что тоже небезопасно. Правильное решение - сразу звонить 112 и ждать спасателей", - подчеркнул он.

Курильское озеро - вулканическое озеро внутри крупной кальдеры в южной части полуострова Камчатка, на территории Южно-Камчатского федерального заказника.