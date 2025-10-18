В Воронежской области уничтожили девять беспилотников

Опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Угроза удара БПЛА отменена в Воронеже, Лискинском и Острогожском районах Воронежской области. Силами ПВО сбиты девять беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

"Внимание! Отмена угрозы непосредственного удара БПЛА в Воронеже, а также в Острогожском и Лискинском районах. Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и четырьмя районами области были обнаружены и уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал Гусев.

По его словам, режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона.