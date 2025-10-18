В Новосибирске из-за пожара в жилом доме погибли четыре человека

Пострадали также четыре человека

НОВОСИБИРСК, 18 октября. /ТАСС/. Количество погибших при пожаре в деревянном жилом доме в Новосибирске, который произошел в ночь с пятницы на субботу, увеличилось до четырех. Об этом сообщили журналистам в прокуратуре Новосибирской области.

"Погибли четыре человека, один мужчина и три женщины", - сообщили в ведомстве.

Как сообщали ранее в прокуратуре, в пожаре также пострадали четыре человека, которых доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. Трое из них были госпитализированы.

Возгорание произошло в Новосибирске ночью с пятницы на субботу на втором этаже двухэтажного деревянного многоквартирного жилого дома с мансардные этажом. Произошло частичное обрушение кровли. Общая площадь пожара составляет 600 кв. м.

Самостоятельно эвакуировались 17 человек.