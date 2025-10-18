Военный суд в Москве рассмотрит уголовное дело об убийстве генерала Москалика

Дата предварительных слушаний по делу будет назначена позже

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд зарегистрировал материалы уголовного дела в отношении Игната Кузина, обвиняемого в теракте в отношении генерала Ярослава Москалика. Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, дата предварительных слушаний по делу будет назначена позже.

"В суд поступили материалы уголовного дела в отношении Кузина Игната Витальевича. После того, как дело будет расписано судье, который и назначит дату предварительных слушаний по уголовному делу, станет известна дата первого заседания по существу", - сказала представитель суда.

Кузин обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 3 ст. 205 (террористический акт), ст. 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе), ч. 4 ст. 222.1 (незаконные приобретение, хранение, ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств), ч. 3 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывных устройств), п. "а" ч. 4 ст. 327 (хранение и перевозка в целях использования заведомо поддельного официального документа) УК РФ.

По версии следствия, с февраля 2022 года по апрель 2023-го неустановленные лица создали на Украине сообщество для осуществления террористической деятельности на территории России, дестабилизации работы органов власти и воздействия на принятие ими решения о прекращении специальной военной операции. В 2023 году в состав сообщества за деньги был вовлечен Кузин, которому определили роль исполнителя теракта в отношении заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации Ярослава Москалика. Он вел наблюдение за квартирой в Балашихе, где проживал Москалик, арендовав жилье по соседству. Также он забрал из тайника в лесопарковой зоне и перенес к себе оставленные соучастниками средства видеонаблюдения, детонатор, взрывчатое вещество массой около 500 граммов в тротиловом эквиваленте, предназначенные для изготовления самодельного взрывного устройства (СВУ) и снаряжения его поражающими элементами, сообщали ранее в Генпрокуратуре.

В феврале 2025 года Кузин купил автомобиль и припарковал его у подъезда дома, где проживал генерал. Он собрал СВУ и разместил его вместе с системой видеонаблюдения в салоне автомобиля. 25 апреля, когда Москалик вышел из подъезда, неустановленный соучастник дистанционно привел СВУ в действие, в результате чего генерал погиб.

Кроме того, как сообщали в ФСБ, на территории Саратовской области задержан гражданин России 1976 года рождения, причастный к доставке в Московский регион по заданию украинских спецслужб самодельного взрывного устройства, в результате подрыва которого 25 апреля 2025 года погиб Москалик. Им оказался Василий Графский, обвиняемый в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст 205.1 (пособничество акту терроризма) и ч. 6 ст 222.1 (незаконный сбыт взрывчатки) УК РФ. В начале октября Фрунзенский районный суд Саратова продлил Графскому срок ареста на 3 месяца. Расследование в отношении неустановленных соучастников Кузина продолжается.