ТАСС: экс-директора подразделения "Росатома" вновь заподозрили во взяточничестве

Геннадию Сахарову официально обвинение по новому эпизоду пока не предъявили, сообщили в правоохранительных органах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Бывший директор структурного подразделения госкорпорации "Росатом" Геннадий Сахаров стал фигурантом нового уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, новый эпизод связан с инжиниринговой компанией и был выделен на стадии следствия по основному делу.

"По версии следствия, Сахаров оформил знакомую своей супруги в созданную одним из банкиров-олигархов компанию "Интэнс инжиниринг" для работы по контрактам Росатома. Таким образом он получил долю в компании и вознаграждение в качестве взятки, - рассказал собеседник агентства. - Ранее эпизод по "Интэнс инжиниринг" был выделен из основного уголовного дела на стадии окончания предварительного расследования".

Геннадию Сахарову официально обвинение по этому эпизоду пока не предъявили.

Мещанский суд Москвы в конце мая этого года приговорил Сахарова к 12 годам колонии строгого режима с семикратным штрафом (около 228,2 млн рублей), признав его виновным в получении взятки должностным лицом в размере около 32,6 млн рублей. Второй фигурант дела - бизнесмен Элгуджи Кокосадзе - за дачу взятки осужден на 8 лет с трехкратным штрафом (около 98 млн рублей). Часть арестованных у осужденных денежных средств в настоящее время находится у следственного органа, дорогостоящие наручные часы, золотой слиток и ювелирные изделия хранятся в Гохране России, а на квартиры, земельные участки и другую недвижимость фигурантов и их родственников наложены обеспечительные меры до вступления приговора в законную силу. Суд также наложил арест на машину, свидетельство о регистрации которой вместе с ключами было найдено при обыске загородного дома топ-менеджера возле Внуково. По документам, машина числится на балансе ООО "Интэнс Инжиниринг", бенефициаром которого является Сахаров.

Сахаров вину в получении взятки не признал, а Кокосадзе после признания вины был освобожден из СИЗО под подписку о невыезде. Во время оглашения приговора был взят под стражу в зале суда.