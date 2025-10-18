В Новосибирске возбудили дело по факту гибели четырех человек при пожаре

Площадь возгорания составила 600 кв. м

НОВОСИБИРСК, 18 октября. /ТАСС/. Следователи в Новосибирске возбудили уголовное дело по факту гибели на пожаре в двухэтажном доме четырех человек. Об этом сообщили в ведомстве.

"Возбуждено уголовное дело о гибели при пожаре четырех человек", - говорится в сообщении. В прокуратуре и СК Новосибирской области ТАСС уточнили, что дело возбуждено по ст. 105 ч. 2 УК РФ (убийство двух и более лиц).

По данным прокуратуры, при возгорании погибли три женщины 1946, 1959 и 1979 годов рождения и мужчина 1941 года рождения. В региональной полиции уточнили, что сотрудники работают на месте совершения преступления. Сейчас полицейские обходят близлежащие дома, получены видеоматериалы с камер видеонаблюдения.

Возгорание произошло в Новосибирске в ночь с пятницы на субботу на втором этаже двухэтажного деревянного многоквартирного жилого дома с мансардным этажом. В результате частично обрушилась кровля. Общая площадь пожара составляет 600 кв. м. Самостоятельно эвакуировались 17 человек. В прокуратуре региона сообщили, что при пожаре погибли четверо, еще четыре человека пострадали. Трое из них были госпитализированы. В пресс-службе Минздрава региона ТАСС уточнили, что все они находятся в тяжелом состоянии. По данным МВД региона, в результате пожара пострадали семь человек.