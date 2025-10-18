В Петербурге задержали мать брошенного у мусорного бака младенца

Женщина уже привлекалась к административной ответственности

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Мать младенца, которого в пятницу утром нашли брошенным в коляске у мусорных контейнеров в Московском районе Санкт-Петербурга, задержана. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского ГСУ СК России.

"Женщина задержана, следствием выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

Как установило следствие, 35-летняя мать девочки ранее уже привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Жизни младенца в настоящее время ничего не угрожает.

По факту случившегося завели уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).