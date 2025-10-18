На Алтае два человека погибли в ДТП

Пострадали еще двое, они госпитализированы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Легковой автомобиль в Республике Алтай съехал в кювет и перевернулся. В результате погибли две пассажирки, еще один пассажир и водитель были доставлены в больницу, сообщили в ГУ МВД по региону.

"Вблизи села Чемал 66-летний житель, управляя автомобилем Datsun, не справился с управлением транспортного средства и съехал с дороги с последующим опрокидыванием автомобиля. В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончались две женщины - пассажиры иномарки", - говорится в сообщении. Их возраст устанавливается.

В Чемальскую районную больницу с травмами различной степени тяжести были доставлены водитель и 40-летний пассажир автомобиля.