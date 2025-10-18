Бастрыкин запросил доклад о нападении на фельдшеров скорой в Бурятии

В Улан-Удэ судимый мужчина ударил женщину-фельдшера

Глава СК РФ Александр Бастрыкин © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

УЛАН-УДЭ, 18 октября. /ТАСС/. Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела о нападении жителя Бурятии на бригаду скорой помощи. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по республике.

"В ночь на 17 октября в городе Улан-Удэ ранее судимый мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал высказывать оскорбления в адрес бригады скорой помощи, осуществлявшей его транспортировку в медицинское учреждение. Фигурант попытался повредить оборудование, а также нанес удар женщине-фельдшеру. По данному факту возбуждено уголовное дело. Глава СК России поручил доложить по уголовному делу о совершении противоправных действий в отношении бригады скорой помощи", - отметили в ведомстве.

По данным пресс-службы регионального управления Росгвардии, напавший на медиков - 37-летний мужчина. Вызов для оказания ему помощи поступил из микрорайона Зверосовхоз. "По дороге пациент стал вести себя агрессивно - оскорблял медработников, хватался за оборудование, нанес побои фельдшеру. Медики нажали "тревожную кнопку" и вызвали наряд вневедомственной охраны Росгвардии", - уточнили в пресс-службе.

Задержанный после этого отказался от госпитализации, его доставили в полицию.