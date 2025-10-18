Белгородскую область атаковали 149 украинских БПЛА за сутки

ВСУ также сбросили 34 боеприпаса

БЕЛГОРОД, 18 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали населенные пункты 12 муниципальных округов Белгородской области с помощью 149 беспилотников и выпустили 34 боеприпаса за прошедшие сутки. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

"В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворон, поселкам Горьковский и Чапаевский, селам Глотово, Головчино, Гора-Подол, Дроновка, Козинка, Луговка, Мокрая Орловка и Новостроевка-Вторая выпущено 11 боеприпасов в ходе четырех обстрелов и совершены атаки 60 беспилотников, пять из которых подавлены. В отделении реанимации скончался мужчина, получивший тяжелые ранения от удара дрона в селе Мокрая Орловка", - говорится в сообщении.

В больницу №2 Белгорода госпитализированы мужчина и женщина. В городе Грайворон повреждены 12 квартир в многоквартирном доме.

В Валуйском муниципальном округе населенные пункты были атакованы 28 беспилотниками, 14 из которых сбиты и подавлены. Ранен глава Казинской территориальной администрации, он проходит лечение амбулаторно. Город Валуйки подвергся ракетному обстрелу, пострадал мужчина.

"В Белгородском районе поселки Дубовое, Малиновка и Октябрьский, села Бессоновка, Нечаевка, Николаевка, Отрадное, Устинка и Ясные Зори, а также хутор Церковный атакованы 14 беспилотниками, пять из которых сбиты и подавлены. В поселке Октябрьский ранен мужчина. Ему оказана помощь, лечение продолжит амбулаторно", - сообщает оперштаб.