В Белгородской области из-за атаки дрона ВСУ пострадал ребенок

Его доставили в Валуйскую ЦРБ

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 18 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с помощью дрона атаковали территорию Валуйского округа Белгородской области, ранение получил 13-летний ребенок. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"13-летний ребенок получил ранения от удара дрона в Валуйском округе. На окраине хутора Кургашки FPV-дрон нанес удар по легковому автомобилю. Ранен мальчик", - говорится в сообщении.

Попутным транспортом ребенок был доставлен в Валуйскую ЦРБ. У мальчика минно-взрывная травма, осколочные ранения головы и ноги. Ребенок будет переведен в детскую областную клиническую больницу.