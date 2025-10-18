Глава СК поручил возбудить дело по факту смерти новорожденного в Ингушетии
Редакция сайта ТАСС
10:42
МАГАС, 18 октября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о смерти новорожденного в больнице Ингушетии, сообщается в Telegram-канале СК.
"В средствах массовой информации сообщалось, что в Республике Ингушетия в одном из родильных отделений скончался новорожденный. Родственники полагают, что к смерти ребенка привели некомпетентные действия медицинских работников. Председатель СК поручил руководителю СУ СК РФ по Республике Ингушетия возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.
По факту смерти младенца региональное следственное управление СК организовало процессуальную проверку.