Глава СК поручил возбудить дело по факту смерти новорожденного в Ингушетии

Региональное следственное управление СК организовало процессуальную проверку

Редакция сайта ТАСС

МАГАС, 18 октября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о смерти новорожденного в больнице Ингушетии, сообщается в Telegram-канале СК.

"В средствах массовой информации сообщалось, что в Республике Ингушетия в одном из родильных отделений скончался новорожденный. Родственники полагают, что к смерти ребенка привели некомпетентные действия медицинских работников. Председатель СК поручил руководителю СУ СК РФ по Республике Ингушетия возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.

По факту смерти младенца региональное следственное управление СК организовало процессуальную проверку.