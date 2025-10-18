В Карелии два человека погибли в ДТП

В больницу Петрозаводска доставлен один пострадавший

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОЗАВОДСК, 18 октября. /ТАСС/. Два человека погибли и один пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия в Пряжиском районе Республики Карелия. Об этом сообщает пресс-служба государственного комитета Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

"В Пряжиском районе на трассе "Кола" произошло ДТП. По системе 112 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 430-м км трассы "Кола". Автомобиль ушел в кювет с последующим опрокидыванием, разливом топлива и возгоранием", - отмечается в сообщении.

На место происшествия направлены личный состав ПЧ-48 по охране поселка Пряжа и ПЧ-49 села Ведлозеро отряда противопожарной службы по Пряжискому району, медики и сотрудники ДПС.

В результате ДТП два человека погибли. Один пострадавший доставлен в больницу скорой медицинской помощи города Петрозаводска.