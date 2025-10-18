Самолет Air China экстренно сел в Шанхае из-за загоревшейся литиевой батареи

Экипаж оперативно потушил огонь

ШАНХАЙ, 18 октября. /ТАСС/. Самолет Air China, направляющийся из КНР в Южную Корею, совершил экстренную посадку в аэропорту Пудун в Шанхае из-за загоревшейся на борту литиевой батареи. Об этом сообщило агентство Xinhua.

В самолете, который совершал рейс Ханчжоу - Инчхон, внезапно загорелась багажная полка. Литиевая батарея, хранившаяся в ручной клади пассажира, самопроизвольно воспламенилась.

Экипаж оперативно потушил огонь, пилоты из соображений безопасности приняли решение посадить самолет в Шанхае.

В июне 2025 года Управление гражданской авиации КНР запретило провозить пауэрбанки в ручной клади без маркировки сертификации ССС, подтверждающей соответствие устройств техническим стандартам Китая.