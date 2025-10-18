В Ялте более суток искали сорвавшегося со скалы туриста

Спасатели оказали мужчине первую помощь и передали медикам

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Турист упал со скалы в овраг в горно-лесной зоне Ялты, спасатели искали его более суток, сообщается в Telegram-канале Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым. Мужчина в результате падения травмировал руку и ногу, его передали медикам.

"Более суток крымские спасатели искали пострадавшего туриста в горно-лесной зоне Ялты. <...> Вчера в 09:20 мск поступило сообщение о том, что в горно-лесной зоне в овраге находится сорвавшийся ночью со скалы мужчина. Связи с ним нет, необходима его эвакуация из труднодоступного места. <...> В результате проведения поисково-спасательных работ обнаружить пострадавшего удалось только сегодня в 10:30 мск", - говорится в сообщении.

Мужчина находился вблизи реки Темияр, между ущельями Кизил-Кая и Иограф. Турист в результате падения травмировал ногу, спасатели оказали ему первую помощь и передали медикам.