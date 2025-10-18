Standard: в Кении при прощании с экс-премьером сотни человек получили травмы

На церемонии на стадионе в городе Кисуму произошла давка

НАЙРОБИ, 18 октября. /ТАСС/. Сотни скорбящих получили различные травмы в результате давки на стадионе в кенийском городе Кисуму во время церемонии прощания с бывшим премьер-министром и лидером оппозиции Раилой Одингой. Об этом сообщила в X газета Standard.

По данным издания, некоторые люди теряли сознание от усталости и стресса. Сотрудники Красного Креста Кении оказывают первую помощь пострадавшим на месте и направляют в больницы людей с более серьезными травмами.

Одинга, проходивший лечение в индийском городе Кочи, умер утром 15 октября после остановки сердца в возрасте 80 лет. На следующий день его тело было доставлено специальным рейсом в Найроби. Во время церемоний прощания в четверг и пятницу в столице погибли как минимум шесть человек и не менее двухсот получили ранения и травмы. Похороны запланированы на 19 октября в городе Бондо в 65 км от Кисуму, откуда был родом Одинга.

Одинга являлся неизменным лидером оппозиционной партии "Оранжевое демократическое движение", основанной в 2005 году. Он безуспешно баллотировался на пост президента страны пять раз - в 1997, 2007, 2013, 2017 и 2022 годах. В период с 2008 по 2013 год занимал должность премьер-министра. По случаю его смерти в стране объявлен семидневный национальный траур.