В Кузбассе двое детей утонули в подземном коллекторе

Заведено уголовное дело

КЕМЕРОВО, 18 октября. /ТАСС/. Тела двух десятилетних мальчиков нашли на территории заброшенной фабрики в Прокопьевске Кемеровской области. Предположительно, дети провалились под лед и утонули в подземном коллекторе, возбуждено дело, сообщили в управлении СК и прокуратуре Кузбасса.

"В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в Прокопьевске обнаружены тела двух 10-летних мальчиков. Предполагаемой причиной смерти стало утопление. По данному факту в следственном управлении Следственного комитета России по Кемеровской области - Кузбассу возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сказали в СК.

По данным прокуратуры, двое десятилетних мальчиков провалились в заглубленное железобетонное сооружение с водой бывшего колбасного цеха откуда самостоятельно выбраться не смогли и утонули.

Трое мальчиков находились без присмотра взрослых на территории бывшей колбасной фабрики вблизи Терентьевской улицы. Когда двое провалились в коллектор, третий ребенок ушел за помощью, однако спасти мальчиков не удалось. Прибывшие спасатели извлекли из воды тела несовершеннолетних без признаков жизни.