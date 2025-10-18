Жителя Дагестана приговорили к 8,5 года за финансирование терроризма

В частности, фигурант перевел деньги на сумму более 290 тыс. рублей одному из участников террористической организации

МАХАЧКАЛА, 18 октября. /ТАСС/. Жителя Дагестана за финансирование международной террористической организации приговорили к 8,5 года колонии строгого режима. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ России по Дагестану.

"УФСБ России по Республике Дагестан пресечена преступная деятельность лица, причастного к финансированию международной террористической организации. <...> Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал Гаджиева М. М. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ, и назначил ему наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима сроком на 8 лет 6 месяцев. Апелляционный военный суд решение суда первой инстанции оставил без изменения, приговор вступил в законную силу", - сказал собеседник агентства.

Следствием установлено, что в январе 2019 года житель города Дагестанские Огни Республики Дагестан Гаджиев М. М. оказывал финансовое содействие деятельности запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации. В частности, он совершил безналичный перевод денежных средств на сумму более 290 тыс. рублей одному из участников террористической ячейки, осознавая при этом, что они будут использованы для подготовки и совершения преступлений террористической направленности.