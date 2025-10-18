В Дагестане завели дело о неправомерном доступе к компьютерной информации

Специалист по защите информации одного из муниципальных учреждений получил несанкционированный доступ к 435 аккаунтам

МАХАЧКАЛА, 18 октября. /ТАСС/. Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело в отношении специалиста одного из муниципальных учреждений за неправомерный доступ к компьютерной информации. Злоумышленник получил несанкционированный доступ к 435 аккаунтам, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ России по Дагестану.

"Следственным отделом МВД по Дагестану по материалам УФСБ России по республике возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации). Установлено, что специалист по защите информации одного из муниципальных учреждений с использованием своего служебного положения осуществил неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, который повлек ее модификацию. Обвиняемый, не имея заявлений на предоставление услуг, согласия на обработку персональных данных, без ведома граждан осуществил смену их паролей в федеральной государственной информационной системе, тем самым получил несанкционированный доступ к 435 аккаунтам", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления.