В Белгородской области от атак ВСУ пострадали мужчина и подросток

Пострадавшим оказывается медицинская помощь

БЕЛГОРОД, 18 октября. /ТАСС/. В Белгородской области два человека пострадали от атак Вооруженных сил Украины - 16-летняя девочка получила ранение при атаке дрона на автомобиль, мужчина наступил на взрывное устройство. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба.

"В Валуйскую ЦРБ обратилась 16-летняя девочка, которая также была в автомобиле при атаке дрона сегодня утром в хуторе Кургашки. Врачи диагностировали у нее минно-взрывную травму и непроникающее осколочное ранение грудной клетки. Помощь оказана, лечение будет проходить амбулаторно. В селе Козинка Грайворонского округа мужчина наступил на взрывное устройство", - говорится в сообщении.

Пострадавший мужчина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением спины доставлен в Грайворонскую ЦРБ. Ему окажут помощь и переведут в городскую больницу №2 Белгорода.

Также в сообщении говорится, что в Белгородском районе в поселке Майский от детонации дрона посечено лобовое стекло легкового автомобиля. В Борисовском районе в поселке Борисовка атаке дрона подвергся коммерческий объект. В Волоконовском районе в результате атаки дронов повреждены кровля частного дома и три автомобиля.