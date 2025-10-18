Глава Мокрой Орловки Белгородской области пострадал при атаке дрона ВСУ
13:50
обновлено 14:08
БЕЛГОРОД, 18 октября. /ТАСС/. Глава Мокроорловской территориальной администрации Грайворонского округа Белгородской области Сергей Кулаков получил ранение в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба.
"Вражеский беспилотник нанес удар по легковому автомобилю на участке автодороги Мокрая Орловка - Дунайка. Главу Мокрой Орловки, Сергея Михайловича Кулакова, бойцы самообороны доставили в Грайворонскую ЦРБ, где ему диагностировали минно-взрывную травму, а также осколочные ранения головы и ноги", - говорится в сообщении.
Кулакова переведут в областную клиническую больницу для обследования и дальнейшего лечения. Автомобиль в результате атаки дрона поврежден.