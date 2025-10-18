В Красноярске экс-гендиректора "Россети Сибирь" отправили в СИЗО по делу о взятке

Павла Акилина заключили под стражу по 16 декабря

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 18 октября. /ТАСС/. Центральный районный суд Красноярска вынес меру пресечения в виде заключения под стражу по 16 декабря бывшему генеральному директору "Россети Сибирь" Павлу Акилину по делу о получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Красноярского края.

"Центральным районным судом города Красноярска 18 октября избрана мера пресечения в отношении бывшего генерального директора ПАО "Россети Сибирь" Акилина Павла Евгеньевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), <...> в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток, то есть по 16 декабря", - говорится в сообщении.

По решению суда содержать Акилина будут в СИЗО-1 в Красноярске.

Акилин возглавлял "Россети Сибирь" до весны 2025 года.