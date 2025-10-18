В Арзамасе 50 человек обратились за медпомощью из-за вспышки инфекции

В больнице находятся 15 детей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 октября. /ТАСС/. В Арзамасе, где школьники заболели кишечной инфекцией, за медпомощью обратились 50 человек. 15 учеников школы находятся в больнице, сообщил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.

"В четверг несколько ребят одной из школ Арзамаса почувствовали себя плохо. Администрация города отработала с Роспотребнадзором, в пятницу школе отменили очные занятия, проведена работа по дезинфекции. С министром здравоохранения области Галиной Васильевной Михайловой лично постоянно на связи, за два дня зафиксировано 50 обращений в лечебные учреждения, в стационаре оставлены 15 человек - дети с состоянием средней тяжести, но все с положительной динамикой и опасности нет", - написал Пучков на своей странице во "Вконтакте".

Он уточнил, что остальных отпустили на амбулаторное лечение. Специалисты проводят лабораторные исследования проб. "Результаты будут в ближайшие дни. По итогам проверок будут приняты меры к лицам, допустившим нарушения, повлекшие подобное", - написал Пучков.

Ранее глава Арзамаса Александр Щелоков сообщал, что в школе "Созвездие" были зарегистрированы случаи заболевания учеников. Щелоков добавил, что возбудителем заболевания стал норовирус. Управление Роспотребнадзора по региону сообщило в пятницу, что норовирус был выявлен не только у учеников, но также и у сотрудников пищеблока. По информации управления, в ходе расследования выявлены нарушения санитарного законодательства на пищеблоке, в отношении виновных возбуждены дела об административной ответственности.