В Саратове частично обрушилась стена аварийного дома

Жильцов вывели на улицу

Редакция сайта ТАСС

САРАТОВ, 18 октября. /ТАСС/. Стена аварийного многоквартирного дома частично обрушилась в Саратове, жильцов вывели на улицу. Об этом сообщил глава муниципального образования "Город Саратов" Михаил Исаев.

"В аварийном доме в Заводском районе произошло частичное обрушение одной из внешних стен. Никто из жителей дома не пострадал. Все жильцы подъезда выведены на улицу. Подготовлен пункт временного размещения, куда в ближайшее время доставим граждан", - написал Исаев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что на месте работают специалисты областных и городских экстренных служб.

Как сообщили в следственном управлении СК РФ по региону, инцидент произошел в многоквартирном доме № 3 по улице Крымской, обрушилась стена на первом этаже одного из подъездов. По факту обрушения стены возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).