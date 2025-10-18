После избиения собаки в Москве МВД проводит проверку

Женщина нанесла несколько ударов животному в лифте многоквартирного дома

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Сотрудники МВД начали проверку по факту избиения собаки в лифте многоквартирного дома на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, 17 октября в полицию поступило сообщение о жестоком обращении с животным в доме на Самаркандском бульваре. На место выехал наряд патрульно-постовой службы полиции совместно с участковым уполномоченным.

"Они установили женщину, нанесшую в лифте несколько ударов собаке. При общении с полицейскими гражданка вела себя агрессивно, выражалась нецензурной бранью. На законные требования полицейских предъявить документы, ответила отказом. Сотрудники доставили ее в ОМВД по району Выхино-Жулебино, где был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.1 КоАП РФ. По факту нанесения женщиной ударов животному проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сказала Волк.