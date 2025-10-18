Зампреда комитета мэрии Калининграда арестовали по делу о мошенничестве

Романа Бартоша заключили под стражу до 10 декабря

КАЛИНИНГРАД, 18 октября. /ТАСС/. Центральный районный суд Калининграда удовлетворил ходатайство следствия и арестовал до 10 декабря заместителя председателя комитета городского хозяйства и строительства администрации областной столицы Романа Бартоша по уголовному делу о мошенничестве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить в полном объеме и избрать подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 24 суток", - сказала судья Ольга Минакова.

Бартош вину не признает. Чиновника задержали во время обысков в здании администрации Калининграда 16 октября. По версии следствия, в декабре 2023 года неустановленные лица подготовили и направили в закупочную комиссию "Управления капитального строительства" ("УКС") коммерческие предложения с явно завышенной стоимостью на поставку двух скамеек из мраморизованного известняка. Закупка планировалась в рамках регионального проекта "Развитие туристической инфраструктуры". На основании этих предложений была сформирована завышенная начальная максимальная цена контракта.

Единственным участником во время конкурсной процедуры оказался индивидуальный предприниматель, с которым "УКС" и заключило контракт. Две скамейки были поставлены в Сквер 70-летия Калининградской области, а заказчику предоставили документы, содержащие недостоверные сведения о стоимости товара, его качестве и стране-изготовителе. На основании этих документов на счет индивидуального предпринимателя перевели оплату в завышенном размере - 8,2 млн рублей. В результате "УКС" причинен ущерб - разница между реальной и завышенной ценой в сумме свыше 1 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ, подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы. В обоснование своего ходатайства об аресте следствие, в частности, заявило, что преступление имеет повышенную социальную значимость, подозреваемый по месту регистрации не проживает и может скрыться от органов следствия или суда.

Кроме того, следователь считает, что фигурант уголовного дела может продолжить заниматься преступной деятельностью, в том числе используя свое служебное положение, может оказать давление на свидетелей, среди которых есть его подчиненные, уничтожить доказательства либо другим образом помешать расследованию.