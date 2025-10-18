Главу департамента здравоохранения Ивановской области арестовали

Антона Арсеньева обвиняют в превышении должностных полномочий

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Иванова арестовал директора департамента здравоохранения Ивановской области Антона Арсеньева, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Ивановской области.

"18 октября Октябрьским районным судом Иванова по ходатайству следователя следственного отделения УФСБ по Ивановской области избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, по 16 декабря включительно, в отношении директора департамента здравоохранения Ивановской области - заместителя председателя правительства Ивановской области", - говорится в сообщении.

Арсеньева обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий из корыстной или иной заинтересованности. Возбуждено уголовное дело по пп. "в", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ.