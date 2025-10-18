Аэропорт Бангладеш возобновил работу после сильного пожара

В ближайшее время начнется расследование

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 октября. /ТАСС/. Пожар, вспыхнувший в грузовом терминале международного аэропорта столицы Бангладеш Дакки, взят под контроль, полеты возобновлены. Об этом сообщило министерство гражданской авиации и туризма страны.

"Пожар был взят под контроль благодаря оперативным и скоординированным действиям пожарной службы и администрации аэропорта", - говорится в сообщении. В результате инцидента пострадавших нет. Полеты возобновились в 21:20 по местному времени (18:20 мск).

"В ближайшее время начнется расследование с целью установить причину пожара, будут приняты необходимые меры для предотвращения повторения подобных инцидентов", - добавили в министерстве.

Пожар начался днем в помещениях, предназначенных для грузов. Огонь быстро распространился на большую площадь. 36 пожарных расчетов боролись с огнем. Из-за пожара работа аэропорта была временно остановлена. Направлявшиеся в аэропорт рейсы были перенаправлены на ближайшие аэродромы.

За последние дни в разных регионах Бангладеш произошло три сильных пожара. Помимо аэропорта, крупные возгорания произошли на швейной фабрике и складе химикатов в районе Мирпур в Дакке и в восьмиэтажном здании фабрики в Читтагонге. В стране появились слухи о том, что это могли быть акты диверсии.

Временное правительство Бангладеш на фоне этих сообщений опубликовало заявление, заверив, что "службы безопасности тщательно расследуют каждый инцидент". "Любые достоверные доказательства диверсии или поджога повлекут за собой быстрый и решительный ответ", - сказано в заявлении, опубликованном пресс-службой главы временного правительства.