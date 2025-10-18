Реклама на ТАСС
Альпинист из Коста-Рики умер на Эльбрусе

Мужчине внезапно стало плохо
17:24

НАЛЬЧИК, 18 октября. /ТАСС/. Альпинист из Коста-Рики, который совершал восхождение на Эльбрус (Кабардино-Балкария), умер на высоте 5,2 тыс. м. Спасатели выдвинулись на гору, чтобы эвакуировать тело иностранца, сообщили в региональном управлении МЧС.

"На горе Эльбрус скончался гражданин Коста-Рики. На высоте 5 200 метров 49-летнему альпинисту, состоявшему в незарегистрированной группе, внезапно стало плохо, мужчина скоропостижно скончался", - сообщили в ведомстве.

На поисковые работы выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

В следственном управлении СК России по КБР отметили, что проводят доследственную проверку. 

