ТАСС: извержение вулкана Килауэа не влияет на авиасообщение в Тихом океане

Также не нарушен и транзит бортов через воздушную зону

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Извержение вулкана Килауэа на Гавайских островах пока не влияет на авиасообщение как непосредственно с островами, так и на полеты в данном регионе Тихого океана. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских кругах, сославшись на соответствующие данные, поступающие из близлежащих к Гавайям районов полетной информации.

"Авиационное сообщение с расположенными на островах аэропортами пока не нарушено, равно как не нарушен и транзит бортов через воздушную зону", - сказал собеседник агентства.

Ранее геологическая служба США сообщила, что 17 октября в штате Гавайи началось извержение вулкана Килауэа. По информации службы, фонтаны лавы достигают высоты 500 м. За последние полгода это не первый случай. Извержение не угрожает жилым районам.

Килауэа - один из самых больших и активных вулканов Гавайских островов.