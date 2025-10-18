В Татарстане задержали пятерых подозреваемых в нападении на женщину

Предполагаемый исполнитель преступления попытался скрыться от следствия в Таджикистане

КАЗАНЬ, 18 октября. /ТАСС/. Полиция в Татарстане задержала пятерых подозреваемых в нападении на 34-летнюю женщину в Казани. Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"14 октября в городе Казани у одного из домов по ул. Восстания неизвестный мужчина ножом нанес множественные ранения 34-летней местной жительнице. Пострадавшую женщину госпитализировали. Следственными органами возбуждено уголовное дело. Сотрудниками полиции задержаны предполагаемые организаторы нападения. Это двое родственников потерпевшей, а также начальник службы безопасности одной из коммерческих организаций. Кроме того, задержаны двое пособников, оказывавших содействие в приготовлении нападения", - написала Волк.

Как выяснилось, предполагаемый исполнитель преступления - 30-летний уроженец одного из государств ближнего зарубежья. "Он попытался скрыться от следствия на территории Республики Таджикистан. В результате совместной работы сотрудников МВД России и Таджикистана фигурант задержан. Решается вопрос о его экстрадиции в Россию", - говорится в сообщении.