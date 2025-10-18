В селе Глотово Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал мужчина

Пострадавшего доставляют в больницу

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 18 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины дроном атаковали село Глотово в Белгородской области, ранение получил мирный житель. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В Грайворонском округе в селе Глотово от удара дрона ранен мужчина. Пострадавший самостоятельно обратился в Грайворонскую ЦРБ, где ему диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение живота. Бригадой скорой он доставляется в городскую больницу №2 Белгорода. В селе на территории частного домовладения повреждена надворная постройка", - говорится в сообщении.

В результате атаки дрона ВСУ в частном доме в Грайвороне выбиты окна, повреждены забор и газовая труба. В селе Косилово сгорел автомобиль, в селе Дорогощь от рядом сдетонировавшего дрона выбиты окна частного дома.

"В Валуйском округе в результате атак FPV-дронов в селе Кукуевка в одном частном доме выбиты окна, посечены забор и надворная постройка, еще в одном - фасад и крыша. В хуторе Леоновка от удара дрона повреждена кровля частного дома", - сообщили в оперштабе.

В селе Салтыково Белгородского района дрон атаковал парковку сельхозпредприятия - повреждены шесть автомобилей. В поселке Борисовка Борисовского района после атаки FPV-дрона повреждены "Камаз" и три легковых автомобиля.