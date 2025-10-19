В здании на острове Русский потушили пожар площадью около 1 тыс. кв. м

Погибших и пострадавших нет

ВЛАДИВОСТОК, 19 октября. /ТАСС/. Спасатели потушили пожар, возникший в неэксплуатируемом здании на острове Русский во Владивостоке. Погибших и пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по Приморскому краю.

В 17:42 (10:42 мск) 18 октября на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании неэксплуатируемого трехэтажного здания в поселке Рында. Через 10 минут на месте работали огнеборцы МЧС России.

"На момент прибытия пожарных горели второй и третий этажи здания, произошло частичное обрушение крыши и перекрытий. Пожар ликвидирован на площади около 1 тыс. кв. метров. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - сообщили в ГУ МЧС.

В тушении было задействовано четыре единицы техники и 15 человек личного состава.