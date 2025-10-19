ТАСС: безработного из Москвы арестовали по делу о попытке совершения теракта

Как следует из материалов дела, обвиняемый обладает навыками конспирации и противодействия деятельности правоохранительных органов, приобретенными при сотрудничестве со спецслужбами Украины

МОСКВА, 19 октября./ТАСС/. Российские силовики задержали безработного из Москвы, который пытался совершить теракт по заданию спецслужб Украины. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Сипягов Н. Д. задержан. Ему предъявлены обвинения по п. "а" ст. 205 (покушение на террористический акт по предварительному сговору) и ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение взрывчатых веществ организованной группой). В настоящий момент он содержится в СИЗО по решению Мещанского суда", - сказал собеседник агентства. В Мещанском суде ТАСС подтвердили факт ареста Сипягова по делу о теракте, но иной информации не предоставили.

Как следует из материалов дела, с которыми ознакомилось агентство, обвиняемый "имеет криминальные связи за пределами Российской Федерации, обладает навыками конспирации и противодействия деятельности правоохранительных органов, приобретенными в процессе сотрудничества со спецслужбами Украины". Также указано, что Сипягов до ареста по месту регистрации не проживал и не имел постоянного источника дохода.