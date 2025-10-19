ТАСС: у поставщика оружия участникам теракта в "Крокусе" был поддельный паспорт

Таким образом он уходил от всяких проверок полицией и других органов

Редакция сайта ТАСС

© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Один из поставлявших оружие для исполнителей теракта в "Крокус сити холле" до задержания по уголовному делу уходил от полицейских проверок, используя поддельный паспорт гражданина РФ, в том числе при перемещении по российским регионам.

Читайте также

Теракт в "Крокус сити холле". Факты

Об этом ТАСС рассказал участник судебного процесса, который проходит на выездном заседании Второго Западного окружного военного суда.

"В ходе изучения письменных материалов дела в суде стало известно, что один из подсудимых для перемещения по российским регионам неоднократно использовал поддельный паспорт гражданина РФ. Таким образом он уходил от всяких проверок полицией и других органов", - сказал собеседник агентства. При этом он не уточнил, кто именно из находящихся на скамье подсудимых террористов использовал поддельные документы.

Ранее сообщалось, что Умеджон Солиев, Зубайдулло Исмоилов и Шахромджон Гадоев, а также двое граждан Таджикистана - Мустаким Солиев и Хусейн Хамидов - обеспечили четырех исполнителей теракта огнестрельным оружием. Первые трое фигурантов были задержаны в ходе спецоперации на территории Каспийска и других регионов Дагестана 31 марта прошлого года. Изначально им избрали меру пресечения в виде ареста в Дагестане, но потом этапировали в Москву для проведения следственных действий.

Как установило следствие, с ноября 2023 года по 16 марта 2024 года фигуранты незаконно приобрели, перевозили и хранили не менее двух автоматов Калашникова, пистолет Макарова и боеприпасы к ним. Солиев, Исмоилов и Гадоев с 24 по 27 марта 2024 года уже после теракта в "Крокусе" изготовили самодельное взрывное устройство, с использованием которого планировали совершить террористический акт на набережной города Каспийска в Дагестане, говорится в документах.

В отношении них, а также этапированных в Москву граждан Таджикистана и иных неустановленных лиц было возбуждено и соединено в одно производство девять уголовных дел, фигурантам которых предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 30 и п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в террористической организации), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия организованной группой) и ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств организованной группой). Эти фигуранты не позднее ноября 2023 года вступили в состав террористической группировки "Вилаят Хорасан", являющейся структурным подразделением международной террористической организации "Исламское государство", которая Верховным судом Российской Федерации 29 декабря 2014 года признана террористической, ее деятельность на территории страны запрещена.

Вечером 22 марта 2024 года в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске произошел теракт. Погибли 145 человек, в том числе 6 детей, пострадали более 500 человек. По данным следствия, по делу о теракте к уголовной ответственности привлечены 27 человек, в том числе 4 непосредственных исполнителей.